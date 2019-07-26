Yaya geçidinde 2 kişiye çarptı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı. Olay Antalya Caddesi'nde yaşandı. Turan Yılmaz yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Erdoğan ve Ayşe Arıhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayşe Arıhan ayağa kalkarken, Hüseyin Erdoğan ise yaralandı.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Çevredekilerin tepkisi üzerine sürücü Yılmaz, otomobilden çıkamadı. Olay yerine gelen ambulansla Hüseyin Erdoğan tedavisinin yapılması, Ayşe Arıhan da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Erdoğan ve Arıhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde minibüsün hız kesmeden yayalara çarptığı görülüyor.