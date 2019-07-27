Acılara ‘boğulduk’

ANTALYA'NIN Alanya ve Manavgat ilçesinde boğulma haberleri şehri üzüntüye boğdu. Manavgat'ta arkadaşlarının uyarılarına rağmen serinlemek için ırmağa giren Fatih Salih (26) akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

6 METRE İLERİDE BULUNDU

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama sırasında jandarmanın Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Fatih Salih'in cansız bedenini ırmağa girdiği yere 6 metre mesafede dipte buldu. Alanya ilçesinde ise günlük tur teknesi denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri çıplak erkek cesedi bulundu. İncelemede cesedin Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Özgür Özcan (25) olduğu tespit edildi. Özcan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.