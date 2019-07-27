Ağaca çarpınca ikiye bölündü

Antalya'nın?
Kumluca ilçesinde dün gece meydana gelen 2 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Mahmut Arslan'ın kullandığı 07 TD 757 plakalı otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi, otomobil ikiye bölündü. Sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Fatma G. (21) ağır yaralandı. Diğer kazada ise Bora A'nın (34) kullandığı 07 FLT 22 plakalı otomobil, Sadık O.S.'nin (27) kullandığı 07 VGZ 18 plakalı motosikletle çarpıştı. Sadık O.S. ağır yaralandı.