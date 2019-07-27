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6’ncı yaşanabilir kent

yaşanabilir kentler sıralamasında ve ’nin gerisinde kaldı

Giriş Tarihi: 27.7.2019
Antalya 6’ncı yaşanabilir kent
ÜNLÜ ekonomi dergisi Forbes şehirleri yaşanabilirlik, yenilikçilik, ticaret becerisi, üretim potansiyeli ve hizmetlere erişebilirlik verilerine göre sıraladı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirler listesinde Antalya yine 6'ncı sırada kendisine yer buldu. Antalya 2017'de 6'ncı olmuştu. Isparta ve Burdur ise ilk 25 şehir arasına giremedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Tekirdağ ve Kocaeli de Antalya'nın önünde yer aldı. Antalya'nın genel endeks puanı 59.1'de kaldı. İlk sıradaki İstanbul'un ise puanı 68.9 oldu. Antalya'nın özellikle yaşanabilirlik ve hizmetlere erişim endekslerinde üst sıralarda yer aldığı belirtilirken, iş yapma konusunda ise geride kaldı.
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Antalya 6’ncı yaşanabilir kent
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