Antalya’ya kardeş ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

ntalyaspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların önceki akşam yaptığı antrenmanda dostluk gösterileri vardı. Akrep'in çalışma yapacağı sahadaKocaelisporlu taraftarlar, maçtan sonra Antalyaspor'un antrenmanını bekledi ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. FUTBOLUN GÜZEL TARAFI BUGeçmiş yıllarda Antalyaspor'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır da teknik heyete ve takıma yeni sezon için başarı diledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz,dedi. Akrep, dün ise Karagümrük ile hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.