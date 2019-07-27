Antalya’ya kardeş ziyareti

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ntalyaspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların önceki akşam yaptığı antrenmanda dostluk gösterileri vardı. Akrep'in çalışma yapacağı sahada Kocaelispor ile Samsunspor hazırlık maçı oynarken,
Kocaelisporlu taraftarlar, maçtan sonra Antalyaspor'un antrenmanını bekledi ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. FUTBOLUN GÜZEL TARAFI BU
Geçmiş yıllarda Antalyaspor'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yapan Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır da teknik heyete ve takıma yeni sezon için başarı diledi. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bugün ayrı liglerde ama yarın aynı ligde rakip olabiliriz. Dostluk güzeldir"
dedi. Akrep, dün ise Karagümrük ile hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.