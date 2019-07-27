Hedef geliri artırmak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) geleneksel buluşmasına katıldı. Bakan Ersoy, 11'inci kalkınma programına değindi. Ersoy, "2023'e kadar 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefi programda yer aldı. Gerekli alt yapıyı hazırlamamız gerekiyor. Sektör olarak tek sesli değil, hep beraber koşturmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bugüne kadar sayıların çok önemli olduğunu belirten Ersoy, "Bundan sonra artık bizim yaptığımızın karşılığını daha iyi almamız için gelir grubu nitelikli turiste konsantre olmamız gerekiyor. Özellikle üstüne basarak belirtmek istiyorum. Mevcut turist potansiyelimizden vazgeçmeyeceğiz, ama bundan sonra nitelikli turisti öncelikli hedefimize koyacağız. Hem sayıda olan hedeflerimize, hem de ciro hedeflerimize el birliğiyle ulaşmamız gerekiyor. Bütün bunları yaptığımız zaman geriye kalan en önemli şey markalaşmak oluyor" dedi.