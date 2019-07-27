Kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Orman İşletmesi önündeki denetimlerde, trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü ekiplere ilginç anlar yaşattı.

EVLENECEĞİM DEDİ

Kask takmamak ve yetersiz ehliyet nedeniyle ceza uygulanan M.C. görevli memurun yazdığı ceza makbuzunu imzalamadan kız arkadaşını da uygulama noktasında bırakarak motosikletiyle kaçtı. Bir süre sonra uygulama noktasına geri gelen ve parası olmadığı için kaçtığını belirten M.C.'nin kız arkadaşıyla evlenmek üzere olduğunu ve bu nedenle cezayı ödeyemeyeceğini belirterek görevli memurlara dil dökmesi de ceza yazılmasını önleyemedi. M.C.'nin cezasına, ceza makbuzunu imzalamayarak kaçmak suçları da eklendi. M.C.'ye bin 580, motosiklet sahibine de bin 328 olmak üzere toplam 2 bin 908 TL para cezası uygulandı.