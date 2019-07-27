Sanayide ‘güneş’ açtıracak proje

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, plastik sektöründe üretim yapan sanayiciler ile ikinci kez bir araya geldi. Sanayicilerin ortak sorunu olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, tüm fabrikaların çatılarına güneş enerji santrali (GES) kurulması konusu gündeme geldi. Toplantıda bunun için santralin üreticisi, OSB ve banka arasında bir protokol imzalanmasının yolları tartışıldı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİMİ

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Güneş enerjisi ile sanayicimizin enerji maliyetlerini düşürmek mümkün olabilir. Böylesi bir projenin hayata geçmesi halinde sektörün rekabet gücü artabilir, enerjide dışa bağımlılığımızı azalabilir" diye konuştu. Bahar bunun için yönetmelik değişikliği gerektiğini söyledi.

TEKNOLOJİ TANITIMI

Toplantı sonunda Adopen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak, bölge sanayicileri ile deneyim paylaşımında bulundu. Toplantıda Avrupa'nın en büyük güneş enerji paneli üreticisi CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve Genel Müdür Volkan Yılmaz da katılarak güneş enerjisi ile ilgili bilgi verdi. Yatırım aşamalarını anlattı.