Şimşekler yeni sezon için umut verdi

Düzce'nin Topuk Yaylası'nda çalışmalarını tamamlayan ve Avusturya kampı için yola çıkan Aytemiz Alanyaspor, kamptaki son hazırlık maçında Gazişehir Gaziantep'e gol olup yağdı. Turuncu yeşilliler maçı 4-0 kazandı. Gazişehir Gaziantep'i Efecan, Cisse (2) ve Bakasetas'ın golleriyle farklı mağlup eden Şimşek, lig için iyi yolda olduğunu ortaya koydu.

TAKIM ÇOK FORMDA

Teknik Direktör Erol Bulut'un maç anında ve devre arasında sık sık uyardığı ve futbolcuların sahaya yansıttığı performans gelecek için umut vadetti. Özellikle Efecan, Cisse, Salih Uçan, N'Sakala, genç futbolcu Veysel Ünal, Tayfur, Ceyhun, Sackey, Fernandes, Bakasetas, Caulker ve Taha gibi isimlerin formda oldukları gözlendi.