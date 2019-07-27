Yürek yakan görüntü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, kullandığı traktörle şarampole yuvarlanıp yaşamını yitiren Havvanur Gökberber (15) gözyaşları arasında toprağa verildi. Havvanur'un doğum günü için aldığı pembe renkli elbisesi, cenaze töreni sırasında tabutuna örtüldü. Havvanur Gökberber'in sınıf ve mahalle arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Havvanur Gökberber'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreni öncesi fenalık geçiren anne Güllü Gökberber, "Benim sarı prensesim, bugün senin doğum günün. Beni acılara boğdun. Elbiseleri denedik. Bugün pasta yapıp doğum gününü kutlayacaktık. Sen ölme, ben öleyim. Bu acılarla ben nasıl yaşarım benim sarı prensesim. Bugün doğum günündü. Elbiseni giydin de saçlarını salladıydın. Bir daha salla. Bir daha geliver. Bir daha göreyim. Bugün senin doğum günündü. Etek aldım, tişört aldım. Hadi giy gel de pasta keseceğiz" diye ağıt yaktı. Gökberber'e sağlık ekipleri müdahale etti.

BABASINI ALACAKTI

Kaza, Ağlasun'a bağlı Yazır köyü Karaenik mevkisinde önceki gün meydana geldi. Isparta 15 Temmuz Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Havvanur, köye 1 kilometre uzaklıktaki karayolu ayrımına gelen babasını karşılamak için bindiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.