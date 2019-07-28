Bu aşka deniz şahit oldu

Antalya'nın? Konyaaltı Sahili, romantik anlara tanıklık etti. Antalya'nın tanınan iş insanlarından Serkan Bucaklar, kız arkadaşı Belgin Kaya'ya sahilde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Sahilde balonlarla 'Seni Seviyorum' yazdığı masada Belgin Kaya'nın karşısında diz çöken Serkan Bucaklar, hayatının en önemli sorusunu sordu.

ALKIŞLARLA DESTEK

Şaşkınlık, heyecan ve mutluluğu bir arada yaşayan Belgin Kaya, teklifi düşünmeden kabul etti. Serkan Bucaklar'ın, Kaya'nın parmağına yüzüğü takmasının ardından maytaplar yakıldı. Bu mutlu anlara tanıklık eden sahildekiler de alkışlarla genç çifte destekte bulundu. Güne özel süslenen masada romantik bir akşam yemeği yiyen çift, daha sonra mutluluğa attıkları ilk adımı yine Konyaaltı Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda dans ederek kutladı.