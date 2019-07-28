Derin bir nefes aldık

Antalya'da? ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin anında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü ve Antalyalılar derin bir nefes aldı.

YANGIN 3.5 SAAT DEVAM ETTİ

Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgede yangın başladığının ihbar edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 4 arazöz, 25 orman işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3.5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.