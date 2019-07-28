Doktorlardan anne şefkati

Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan kadın tıp ve diş hekimlerinin eğitime destek için kurduğu Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Antalya'da toplandı. Toplantıda bir sunum yapan KAHEV Başkanı Demet Başer, 2017 yılında sosyal medyada bir araya gelerek maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere destek vermeye başladıklarını söyledi. Başer, "2018 yılı itibari ile Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) adıyla faaliyete geçti. Sosyal medyada kadın hekimlerin bir araya gelmesiyle başlayan ve kolektif bir iyilik hareketi haline dönüştü" dedi.

MADDI DESTEK SAĞLANDI

Yaklaşık 22 bin kadın hekimin katılımıyla yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağladıklarını anlatan Başer, "Türkiye'nin bir çok şehrinde okullara kütüphane ve okuma salonu oluşturulması, okullara kitap ve kırtasiye yardımı, robotik kodlama laboratuvarları yapılması, maddi durumu iyi olmayan lisanslı sporcular ve sanat alanında eğitim gören öğrencilere destek sağladık" diye konuştu.