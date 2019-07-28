Hentbolcular denizde çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyesi'nin mavi bayraklı Konserve Koyu Falez Plajı'nda her salı ve perşembe düzenlenen su jimnastiğine bu hafta Muratpaşa Belediyespor'un yıldız kadın hentbol takımı oyuncuları katıldı. Düzenlenen etkinlikte hentbolcu kızlar, pilates bantlarıyla ısınma hareketleri yaptıktan sonra, denizde güvenlik şeridini oluşturan dubaların yardımıyla spora denizde devam etti. Genç hentbolcular Nuriye Nisa Demir ilk kez böyle bir antrenman yaptığını belirterek "Eğlenerek antrenman yapmak bir başka oluyormuşdedi.