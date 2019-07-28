Kalpten müjde veriyor

Kalp yetmezliği çeken hastalara donörden kalp çıkınca yeni kalp müjdesini ilk olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 yıldır Kalp Koordinatörü olarak görev yapan Fatma Temel Büyük veriyor. 13 yıllık sağlık çalışanı olan Büyük'e en çok ilgiyi nakil kalbi ile hayata tutunan ve kalp bekleyen hastalar gösteriyor.

HABER GECE ÇIKIYOR

Fatma Temel Büyük, donörden alınan kalplerin tamamının gece çıktığını söyledi. Bu nedenle kalp nakli bekleyen hastalardan birden çok telefon numarası aldıklarını belirten Kalp Nakli Koordinatörü Büyük, "Kalp çıktığı andan itibaren zamana karşı yarış başlar. Kalp nakli bekleyen hastaların kendisinin ve yakınlarının olmak üzere en az 3 telefon numarası alırız. Kalp çıktığında hastaya ulaşamama söz konusu olamaz. Hastanın telefonun şarjı bitmiş olabilir, kapalı veya çekmiyor olabilir. O nedenle yakınlarının ikinci, üçüncü numaraları mutlaka alırız. Müjdeli haberi verir, nakil için hastaneye çağırırız" dedi.

BU SEVİNCİN KARŞILIĞI YOK

Büyük, kalp bekleyen bir hastaya, "Size uygun kalp çıktı. Hastanemize gelmeniz gerekiyor" sözünün ardından hastanın yaşadığı sevincin tarifinin imkansız olduğunu belirtti. Geçen sene Mart ayında trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki Zonguldaklı Sertaç Enginçöl'ün kalbi ile hayata tutunan Hakim Hatice İlkay Pamuk, telefonda kalp müjdesini koordinatör Fatma Temel Büyük'ten aldığını anlattı. 5 Ocak 2018'de Manavgat'ta beyin ölümü gerçekleşen M.A.'nın (26) kalbi ile sağlığına kavuşan Avukat Mine Yıldız Arslan da ilk haberi aldığı anın tarifinin imkansız olduğunu kaydetti.