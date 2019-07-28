Muhtar örnek oldu

Antalya'da 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı komşusunun seçime 25 gün kala kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından bayrağı teslim alan genç kadın muhtar, mahalleye kütüphane açtı. Konyaaltı ilçesinin Uluç Mahallesi Muhtarı 38 yaşındaki Hülya Bozkurt, muhtarlık binasını kütüphaneye dönüştürdü. Şehrin 20 kadın muhtarından biri olan Bozkurt, kütüphaneye çevirdiği makam odasında yaklaşık 2 bin kitapla 7'den 70'e mahalleliyi kitapla buluşturuyor.

VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Muhtar Bozkurt, seçim öncesi vaat ettiği kütüphane hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Muhtarlık odasını herkesin yararlanabileceği bir kütüphaneye çevirdiğini anlatan Antalya'nın en genç muhtarı, kitapları yardımseverlerden topladığını ve genç-yaşlı her kesime hitap eden bir alan oluşturduğunu ifade etti. Muhtarlık koltuğunun sadece imza atılan yer olmadığını söyleyen Hülya Bozkurt, "İnsanların burada vakit geçirerek okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyorum. Muhtarlık kalıbının dışına çıkarak muhtarın sadece tebligat veren kişi olmadığını göstermeye çalışıyorum" dedi

GÜNDE 10 KİŞİ GELİYOR

Henüz kütüphaneyi yeni hizmete açan Bozkurt, günde ortalama 10 kinin muhtarlığa gelerek kitap okuduğunu söyledi. Mahallelinin kütüphane fikrinden dolayı memnun olduğunu ifade eden kadın muhtar, "Aslında bir dayanışma kütüphanesi oldu. Kütüphanemizin eksiklerini el birliğiyle gideriyoruz. Kütüphanemize her gün yeni eserler kazandırıyoruz" diye konuştu. 2 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphane saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor. Muhtarlık alanında yeni bir hizmet anlayışı gerçekleştiren Bozkurt, kitap okuyan mahalleliden mühür parası almıyor, bunun yerine kumbara atılan paraları LÖSEV'e bağışlıyor.

EMANETE SAHİP ÇIKIYOR

Öğretmenlik yerine muhtarlığı tercih eden Bozkurt, muhtarlık düşüncesinin aklında olmadığını fakat çok sevdiği muhtar komşusu Fikriye Fırat'ın ani vefatı nedeniyle emanete sahip çıktığını vurgulardı. Yerel seçimlere 25 gün kala muhtar adayı Fikriye Fırat'ın kalp krizi geçirdiğini belirten Bozkurt, "Hastalanarak yatağa düşen Fikriye abla bu bayrağı benim taşımamı söyledi. Bende onun yerine muhtar adayı oldum. Seçime son 1 hafta kala onu kaybettik. Seçimi kazanarak Antalya'nın 20 kadın muhtarından birisi oldum. Onun emanetine sahip çıkıp hayallerini gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.