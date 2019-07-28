Ödüllü proje gençlere umut

KEPEZ'IN Yıldızları Spor ve Eğitim Projesi, yetenekli minik sporculara umut ışığı olmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Kepez'in okullarında yapılan yetenek taramalarında keşfedilen minik sporcular, belediyenin sağladığı 5 yıldızlı imkanlarla hayallerinin peşinden koşma şansı yakalıyor.
Yetenekleri keşfedilerek, Kepez Belediyespor'un altyapısına alınan geleceğin futbolcuları, başarılı antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alıyor. Proje kapsamında, ilçedeki okullarda yapılan yetenek taramalarında seçilen öğrenciler, yaz tatilinde de aralıksız antrenman yapıyor.
Minik yeteneklerin aileleri, Hasan Doğan Stadyumu'nda yapılan antrenmanları tribünlerden izleyerek, çocuklarının profesyonel bir ortamda futbol oynama heyecanına ortak oluyor.