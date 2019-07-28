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Polis kask dağıttı

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Polis kask dağıttı

Antalya'nın Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Hayatıma Kastım yok, Kaskım Var' projesi kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Durdurulan sürücülere kask kullanmanın önemi anlatıldı, proje hakkında bilgi verildi. Uygulamaya, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, Oto Galericileri Derneği Başkanı Mustafa Özkaya da katıldı. Uygulamada kaskı olmayan 40 sürücüye kask hediye edildi.

KURALLARA UYALIM
Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında, ilçemizde de sürekli uygulamalar yapıyoruz. Özellikle motosiklet sürücülerini kask takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Artık, bundan sonra tüm motosiklet sürücülerine, kask takma zorunluluğu getirildi. Can kayıplarının yaşanmaması için daha dikkatli olmalıyız, bu kurallara uymalıyız" dedi.

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Polis kask dağıttı
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