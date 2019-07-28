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Turizme eğitimli şoförler geliyor

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Turizme eğitimli şoförler geliyor
'Sürücü'nün Seyir Defteri' isimli kitabıyla gündeme gelen Levent Şahin, Turse Akademi'de sürücü eğitimlerine başladı. Daha nitelikli sürücülerin turizmin gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yapan Şahin, verdikleri eğitimin kapsamının direksiyon eğitiminden ziyadÖe, bütüncül bir eğitim olduğuna ve mesleki anlamda sürücülüğün tüm gerekliliklerine cevap verdiğini belirtti. Turizmde eğitim ve inovasyonun buluştuğu yer…" sloganı ile TURSE Akademi adı altında Türkiye'nin ilk ve tek Turizm Taşımacılık Şirketi Sürücü Okulunu oluşturduklarını anlatan Şahin, "Okulumuzda tüm sürücülerimizi başta bireysel gelişim, mesleki yeterlik ve trafik gibi majör alanlarda eğitime aldık" dedi.
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Turizme eğitimli şoförler geliyor
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