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Usta-çırak buluşması

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Usta-çırak buluşması

ANTALYA'NIN yerel ses sanatçılarından ve şairlerinden Tülay Gülseven ile yazar Fecrin Öngören'in organizasyonuyla usta ses sanatçıları ile yetiştirdikleri öğrencileri Müzikoman Cafe'de bir araya geldi. Koro şeflerinin de yer aldığı programda Serap Yıldırım, İsmet Aydın, Müjdat Asurer, Şakir Güzelbaba, Ahmet Can, Suat Turgut, Eyüp Kababaş, Musa Yenilmez, Suat Turgut, Celal Çalı, Sevim Gümüşhan, yetiştirdikleri sanatçılarla sahneye çıktı.

KEYEFLİ ANLAR YAŞANDI
Tülay Gülseven'in sunumuyla gerçekleşen geceye müzikseverlerin ilgisi yoğun oldu. Usta sanatçılar çaldıkları bağlama, ud, bendir, kanun, keman eşliğinde türkü ve şarkıları seslendirdi, çırakları da onlara eşlik etti.

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Usta-çırak buluşması
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