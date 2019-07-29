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vitrin oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Antalya vitrin oldu
Antalya'da, Türkiye'deki profesyonel takımların altyapı takımlarına seçilerek, Avrupa'da top oynama hayali kuran 16-19 yaş arası Orta Doğu ve Afrikalı genç futbolcular ağırlanıyor. Kentteki bir menajerlik firması tarafından düzenlenen futbol kamplarına katılan 16-19 yaş arası Orta Doğu ve Afrikalı genç oyuncular, Avrupa'da top oynama hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

AKADEMİ ÖĞRENCİLERİ
Antalya'daki kampa çağrılan genç yetenekler, hazırlık maçları ve çıktıkları antrenmanlardaki performanslarıyla Türk takımlarının beğenisini kazanmak istiyor. Menajerlik şirketi sahibi Mehmet Ali Gürboğa, Mısır, Nijerya, Fas, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerdeki futbol akademilerinde eğitim gören genç yeteneklerin Antalya'da düzenledikleri kamplara katıldığını söyledi. Gürboğa, "Yabancı takımlar, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seviyor. Yıllardır kışın Antalya'da yazın da Bolu ve Abant'ta takımları ağırlıyoruz. Antalya, turizm cenneti olduğu kadar bir futbol kenti. Orta Doğu ve Afrikalı genç yetenekler Antalya'ya gelip, buradan Avrupa'ya açılmak istiyor" dedi.
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Antalya vitrin oldu
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