Antalyaspor Vakfı’nın yeni Başkanı Öztürk

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, Ali Şafak Öztürk başkanlığındaki yönetim ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yeni yönetim kurulu seçimine ise tek liste ile gidilirken, Fikret Öztürk başkanlığındaki yönetim oy birliği ile göreve getirildi. Yeni yönetim kurulunda Fikret Öztürk, Mustafa Yılmaz, Nafiz Tanır, Murat Ülger, Mustafa Sağdur, Erdoğan Kahya ve Bülent Yörük yer aldı.Antalyaspor Vakfı Başkanlığı'na seçilen Fikret Öztürk, önceden belirlenmiş bir programı olduğu için genel kurula katılamadı. Mustafa Yılmaz, Fikret Öztürk'ün, geçtiğimiz günlerde yapılan Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Kurulu'na da başkan seçildiğini hatırlatarak, "Fikret Bey'in başkanlığındaki yeni yönetimimiz de, bugün görev gelen yeni yönetimimiz de Antalyaspor'un sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi bilen bir ekip. Önümüzdeki sorunları hep birlikte çözerek Antalyaspor'u en iyi noktaya getirmek için çalışacağız" diye konuştu.