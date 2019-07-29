Baba yadigarı arazi aracı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Traktörtamirhanesi işleten Fatih (30) ve Veli Pekşen (26) kardeşler, babalarının hurdaya çıkan 1978 model motosikletini atmaya kıyamadı. Motosikletin motorunu yeniden çalıştıran Burdurlu Pekşen kardeşler, hurda araçlardan temin ettikleri parçalarla motosikleti, arazi aracına çevirdi.Aracı 2 bin liraya mal ettiklerini anlatan Fatih Pekşen, "Hem hayalimizi gerçekleştirdik hem de babamızın emanetini en iyi şekilde değerlendirdik. Babamızın motosikletini atsaydık ya da satsaydık üzülecektik. Babam da gördüğünde çok mutlu oldu, duygulandı" dedi. Baba Ömer Pekşen ise "Yıllarca kullandığım motosikleti çocuklarımın bu şekilde değerlendirmesi beni duygulandırdı" dedi.