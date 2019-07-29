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Baba yadigarı oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Baba yadigarı arazi aracı oldu
Traktör tamirhanesi işleten Fatih (30) ve Veli Pekşen (26) kardeşler, babalarının hurdaya çıkan 1978 model motosikletini atmaya kıyamadı. Motosikletin motorunu yeniden çalıştıran Burdurlu Pekşen kardeşler, hurda araçlardan temin ettikleri parçalarla motosikleti, arazi aracına çevirdi.

2 BİN LİRA TUTTU
Aracı 2 bin liraya mal ettiklerini anlatan Fatih Pekşen, "Hem hayalimizi gerçekleştirdik hem de babamızın emanetini en iyi şekilde değerlendirdik. Babamızın motosikletini atsaydık ya da satsaydık üzülecektik. Babam da gördüğünde çok mutlu oldu, duygulandı" dedi. Baba Ömer Pekşen ise "Yıllarca kullandığım motosikleti çocuklarımın bu şekilde değerlendirmesi beni duygulandırdı" dedi.
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Baba yadigarı arazi aracı oldu
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