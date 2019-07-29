Bir annenin sessiz çığlığı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Finike ilçesinde oturan Dilek Demir'in (30), 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen Demir, yazarak kendini ifade ediyor. Demir'in en büyük arzusu ise bir an önce sağlığına kavuşup kızı 5 yaşındaki Yade ile yeniden konuşabilmek.Dilek Demir'in hastalığı 13 yaşında başladı. Demir'e üst yutak- geniz kanseri tanısı konuldu. Dilek, önce kemotrapi gördü, ardından 45 gün ağır radyoterapi aldı. Sağlığına kavuşan Dilek, 2010 yılında Veli Demir ile (37) evlendi. Dilek Demir'in hastalığı 2014 yılında kızı 'Yade'ye hamile olduğu dönemde yeniden nüksettiği tespit edildi.2018 yılında ameliyat olan Dilek Demir'in, geniz kanseri tanısıyla gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden Dilek, mideden beslenmeye başladı. 2 yıldır hiç su içemeyen ve konuşamayan Dilek Demir, normal yaşamına devam etmek için tedavisini sürdürüyor. Dilek Demir, konuşma yetisini kaybettiği için yazarak anlaşabiliyor. Demir, 200 bin liralık bir ameliyat ile yeniden ağızdan beslenebileceğini ve kısık da olsa konuşabileceğini belirterek, "En büyük hayalim kızımla yeniden konuşmak ve bir yudum su içebilmek" dedi.