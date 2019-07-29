Burdur modası sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Burdurson yıllarda, doğa ve kültür turizminde yaptığı atakla dikkat çekiyor. Özellikle 'aşkların ve imparatorların şehri' Sagalassos ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen Salda Gölü ve Kuyucak ve Akçaköy'ün lavanta tarlalarıyla turistlerin gözdesi haline geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerden özellikle hafta sonları günübirlik gelen ziyaretçiler, uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasında fotoğraf çektirmenin, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, bin 750 metre rakımdaki antik kentte tarihe yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.Yıl sonuna kadar bölgeyi 1.5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Rehberlik yapan Emre Eker, Burdur'a günübirlik tur düzenlediklerini, insanların özellikle haziran ve temmuzda bölgeye akın edildiğini belirtti. Profesyonel rehber Ali Kütük de insanların son üç yıldır sahil turizmi yerine ekoturizme yönlendiğini vurguladı.