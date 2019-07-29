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modası sürüyor

’da 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti ile ‘’nin Maldivleri’ Salda Gölü ve lavanta bahçeleri ilgi odağı oldu

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Burdur modası sürüyor
Burdur son yıllarda, doğa ve kültür turizminde yaptığı atakla dikkat çekiyor. Özellikle 'aşkların ve imparatorların şehri' Sagalassos ile 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen Salda Gölü ve Kuyucak ve Akçaköy'ün lavanta tarlalarıyla turistlerin gözdesi haline geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Denizli gibi şehirlerden özellikle hafta sonları günübirlik gelen ziyaretçiler, uçsuz bucaksız görünen lavanta tarlasında fotoğraf çektirmenin, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla büyüleyen gölde serinlemenin, bin 750 metre rakımdaki antik kentte tarihe yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

MİLYONU AŞACAK
Yıl sonuna kadar bölgeyi 1.5 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Rehberlik yapan Emre Eker, Burdur'a günübirlik tur düzenlediklerini, insanların özellikle haziran ve temmuzda bölgeye akın edildiğini belirtti. Profesyonel rehber Ali Kütük de insanların son üç yıldır sahil turizmi yerine ekoturizme yönlendiğini vurguladı.
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Burdur modası sürüyor
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