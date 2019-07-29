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Çinliler Ölüdeniz’e alıştı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2019
Çinliler Ölüdeniz’e alıştı
Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ'da Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, ilk olarak kış mevsiminde Çinli turistleri ağırlamaya başlamıştı. Çin televizyonlarının Fethiye'de yaptığı 'Survivor' çekimlerinin etkisiyle başlayan Fethiye trendi, bu yaz sezonunda da artarak devam etti.

ANADOLU TURU
Hemen her gün Antalya ve Dalaman'dan havaalanlarında otobüslerle alınan turistler, Fethiye'de birkaç gün konakladıktan sonra Denizli Pamukkale ve Nevşehir'e götürülüyor.
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Çinliler Ölüdeniz’e alıştı
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