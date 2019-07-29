Çinliler Ölüdeniz’e alıştı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Babadağ'da Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ, ilk olarak kış mevsiminde Çinli turistleri ağırlamaya başlamıştı. Çin televizyonlarının Fethiye'de yaptığı 'Survivor' çekimlerinin etkisiyle başlayan Fethiye trendi, bu yaz sezonunda da artarak devam etti.Hemen her gün Antalya ve Dalaman'dan havaalanlarında otobüslerle alınan turistler, Fethiye'de birkaç gün konakladıktan sonra Denizli Pamukkale ve Nevşehir'e götürülüyor.