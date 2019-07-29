Gazi tenisçi sponsor arıyor

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Antalyalı bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, Samsun'da katıldığı kampın ardından Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na çağrıldı. Bunun Antalya'yı tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Erkış, Türk bayrağını göndere çekmek için canla başla çalışacağını belirtti.Turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Ömer Erkış,dedi. Erkış, tenisin eşli bir spor olması dolayısıyla partner bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek,diye konuştu.Boynumuzun borcuSporcunun iki yıldır antrenörlüğünü üstlenen Tuncay Tapan ise, Ömer Erkış'la hedeflerinin Milli Takım'a katılmak olduğunu söyledi. Erkış'ın antrenmanlarını gerçekleştirdiği spor tesisinin sahibi Şenol Karagöz de engelli vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden tesisini memnuniyetle kullandırabileceğinin sözünü verdi.