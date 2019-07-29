Gazi tenisçi sponsor arıyor

Antalyalı bedensel engelli sporcu Ömer Erkış, Samsun'da katıldığı kampın ardından Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'na çağrıldı. Bunun Antalya'yı tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Erkış, Türk bayrağını göndere çekmek için canla başla çalışacağını belirtti. Erkış, kendisi gibi engellilere de evlerinden çıkmaları, hayatın içinde bir amaç için mücadele etmenin güzelliğini yaşamaları çağrısında bulundu.
PARTNER SIKINTISI YAŞIYORUM
Turnuvalar için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizen Ömer Erkış, "Bu spor, takım sporu değil. Kişi olarak da geliri belli olan bir gaziyim ben. Masrafların tamamını tek başıma karşılamam da neredeyse imkansız"
dedi. Erkış, tenisin eşli bir spor olması dolayısıyla partner bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Daha fazla engelli sporcu ve tekerlekli sandalye olduğu takdirde bu sporun daha da gelişebilir"
diye konuştu.
Boynumuzun borcu
Sporcunun iki yıldır antrenörlüğünü üstlenen Tuncay Tapan ise, Ömer Erkış'la hedeflerinin Milli Takım'a katılmak olduğunu söyledi. Erkış'ın antrenmanlarını gerçekleştirdiği spor tesisinin sahibi Şenol Karagöz de engelli vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden tesisini memnuniyetle kullandırabileceğinin sözünü verdi.