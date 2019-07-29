Kayıp keçi perişan etti

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Antalya'nın Korkuteli ilçesi yaşayan Fahrettin Kündü'nün (49) çobanlık yaptığı sırada kaybolan bir keçisinin yola çıkması nedeniyle yaşanan kazayla ilgili başlayan dava 7 yıl sonra sonuçlandı. Daha önce 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlamasıyla 8.5 ay hapse çarptırılan Fahrettin Kündü'nün itirazı kabul edildi. Kündü, "Mahkeme 8,5 ay hapse çarptırdı, aracın kasko firması da 8 bin lira haciz gönderdi. Ben 7 yıldır çok perişan halde yaşadım. Şuan aracım bağlı ve icralık" dedi.Kaza 2012 yılında Korkuteli'ne bağlı Güzeloba Mahallesi'nde yaşandı. Keçisini kaybeden Kündü, 9 gün boyunca keçisini aradı ancak bulamadı. 10 Eylül'de karayoluna çıkan kayıp keçiye çarpan bir araç takla attı. Araçtaki iki kişi yaralandı. Jandarma, kulağındaki küpe numarasından keçinin Fahrettin Kündü'ye ait olduğunu tespit etti. Kündü, keçisinin 9 gündür kayıp olduğunu, aradığını ancak bulamadığını anlattı, şahit de dinletti. Ancak keçinin yola çıkmasından sorumlu tutularak hakkında dava açıldı.