Şenlikler Kıraç ile başladı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKonyaaltı ilçesinde yer alan Feslikan Yaylası'nda bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri yöresel ses sanatçısı Ümran Özdemir ve Anadolu rock müziğin sevilen ismi Kıraç konseriyle başladı. İlk olarak sahne alan Ümran Özdemir söylediği türkülerle Antalyalıları coşturdu. Ümran Özdemir, seyircilerin arasına girerek onlarla birlikte oynayıp, onlarla birlikte söyledi.Özdemir'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de eşlik etti. Ardından sahneye çıkan Kıraç, muhteşem bir performans sergiledi. Sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Kıraç, Feslikan Yaylası'nın serin havasını ısıttı. Feslikan Yaz Şenlikleri'nin ilk günü İzmir Marşı eşliğinde atılan havai fişek gösterisi ile son buldu.