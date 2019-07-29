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Şenlikler Kıraç ile başladı

, Kıraç ve konseriyle başladı. Protokolün şarkılara dansla eşlik etmesi renkli görüntüler yaşattı

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Şenlikler Kıraç ile başladı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Feslikan Yaylası'nda bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Feslikan Yaz Şenlikleri yöresel ses sanatçısı Ümran Özdemir ve Anadolu rock müziğin sevilen ismi Kıraç konseriyle başladı. İlk olarak sahne alan Ümran Özdemir söylediği türkülerle Antalyalıları coşturdu. Ümran Özdemir, seyircilerin arasına girerek onlarla birlikte oynayıp, onlarla birlikte söyledi. PROTOKOL DE OYNADI
Özdemir'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de eşlik etti. Ardından sahneye çıkan Kıraç, muhteşem bir performans sergiledi. Sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendiren Kıraç, Feslikan Yaylası'nın serin havasını ısıttı. Feslikan Yaz Şenlikleri'nin ilk günü İzmir Marşı eşliğinde atılan havai fişek gösterisi ile son buldu.
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