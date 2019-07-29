Serik Belediyespor’un Kartepe kampı sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor'un, Kocaeli Kartepe Yaylası'nda sürdürdüğü birinci etap 10 günlük kampı sona erdi. 3 günlük izinin ardından çarşamba günü Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmaları başlayacak.Kampta Serik Belediyesporlu futbolcular Teknik Direktör Mehmet Şansal'a doğum günü sürprizi yaptı. Futbolcular, Mehmet Şansal'a kestiği pastadan ikram etti. Şansal, "Kartepe'deki birinci etap kamp çalışmaları beklediğimizin üzerinde çok olumlu geçti. Yeni transferler takıma çabuk uyum sağladı. Moralleri yerinde olan futbolcularımızın, performansı bizi mutlu etti" dedi.