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’un Kartepe kampı sona erdi

Giriş Tarihi: 29.7.2019
Serik Belediyespor’un Kartepe kampı sona erdi
Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor'un, Kocaeli Kartepe Yaylası'nda sürdürdüğü birinci etap 10 günlük kampı sona erdi. 3 günlük izinin ardından çarşamba günü Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmaları başlayacak.

SÜRPRIZ DOĞUM GÜNÜ
Kampta Serik Belediyesporlu futbolcular Teknik Direktör Mehmet Şansal'a doğum günü sürprizi yaptı. Futbolcular, Mehmet Şansal'a kestiği pastadan ikram etti. Şansal, "Kartepe'deki birinci etap kamp çalışmaları beklediğimizin üzerinde çok olumlu geçti. Yeni transferler takıma çabuk uyum sağladı. Moralleri yerinde olan futbolcularımızın, performansı bizi mutlu etti" dedi.
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Serik Belediyespor’un Kartepe kampı sona erdi
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