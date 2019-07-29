Turizmde yolu yarıladık

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Antalya'daturist sayısı 8 milyonu aştı. Bu yıl için turist sayısında 16 milyon hedefi koyan Antalya'da hedef için yol yarılandı. Geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekoru kırılmıştı. Konuyla ilgili müjde, AK Parti Antalya milletvekili Atay Uslu'dan geldi.Atay Uslu, "Dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti olan Antalya, rekorları üst üste kırıyor. Temmuz ayı bitmeden 8 milyonuncu turisti karşıladık" dedi. Geçen yıla oranla turist sayısında yüzde 16 büyüme yaşandığının altını çizen Atay Uslu, "Yakaladığımız büyüme, yıl sonu hedefimiz olan 16 milyonu yakalayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Turist sayısındaki artışın yanı sıra, turizmi 12 aya yaymak ve turizm gelirlerini artırmak konusunda çalışmalara dikkat çeken Atay Uslu, "Antalya'da hem sayıyı arttırmak hem de turizmi çeşitlendirerek turist başına geliri arttırmak için çalışıyoruz. Turisti otellerin dışına daha çok çıkarmak için yeni çalışmalarımız var" açıklamasında bulundu.