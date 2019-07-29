Yaşama tutunamadı

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Antalya'da 7'nci katın penceresinden düşen 4 yaşındaki Mehmet İlker Eski, ambulans ile kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Ali ve anne Hatice Eksi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kenti yasan boğan olay, Aksu ilçesi Kundu bölgesinde bulunan Lara Park Sitesi 7'nci katta meydana geldi.Odada koltukta duran minik Mehmet, aşağıya bakmak isterken, açık olan pencereye takılı sineklik çıktı. Talihsiz Mehmet 7'nci kattan aşağıya düştü. Olayı gören yakınları çığlık çığlığa aşağıya koşarak olay yerine hemen ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Mehmet'i en yakın özel bir hastaneye kaldırdı.Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen minik Mehmet hayatını kaybetti. Anne Hatice ve baba Ali Eski gözyaşlarına boğuldu. Mehmet'in düştüğü noktaya yakınları ve sevenleri tarafından çiçekler bırakıldı. Eski ailesi, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.