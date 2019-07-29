Yeşil sahalar para basıyor

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'dan, Asya'dan ve Amerika'dan yılda 120 bin kişi, golf oynamak için iklimi, 5 yıldızlı otelleri ve yüksek standartlardaki golf sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biri haline gelen Antalya Belek Turizm Bölgesi'ni tercih ediyor.Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, ülke genelinde 22 golf sahası bulunduğunu, bunun 16'sının da Belek Turizm Merkezi'nde olduğunu vurguladı. Şahin, "Kuzey Avrupa'dan, Asya'dan, Uzak Doğu'dan ve Amerika'dan ağırladığımız misafirlerimiz var. 120 binin üzerinde oyuncu Belek'e geliyor, 550 bin oyun oynanıyor. Kişi başı bin 100 ile bin 200 avro civarında harcama söz konusu. Gelen kişi bir hafta konaklıyor, 5 oyun golfünü oynuyor. Yılda 120 bin kişiden ortalama 135 milyon avro gibi bir rakamın ekonomiye girdisi sağlanıyor" diye konuştu.