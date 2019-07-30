Antalya için ayrı gayrı yok

AKDENİZ Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Encümeni ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve birlik danışmanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de hazır bulundu. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak ilk resmi ziyaretlerini Başkan Böcek'e gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Hepimiz farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyız ama aslolan birlik ve beraberlik içinde Antalya'ya ve şehirlere hizmet edebilmektir" dedi. Tütüncü, bundan sonraki süreçte el ele güzel hizmetler ve çalışmalar yapma temennisinde bulundu.

BERABERLİK VURGUSU

Başkan Böcek de Antalya'nın 19 ilçesinde seçilerek göreve gelen belediye başkanları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüteceğini de sözlerine ekleyerek, "Sizlerle yıllardır gerek Büyükşehir meclis üyeliğimiz gerek Konyaaltı Belediye Başkanlığım süresince ağabey-kardeşçe güzel projeler yaptık. Bizim ayrımız gayrımız yok. Hepimizin ortak arzusu güzel Antalya'mız için en iyisini yapmaktır" dedi. Ziyaretin sonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü Başkan Böcek'e bir çiçek tablosu hediye ederken Başkan Böcek de Tütüncü'ye kahve takımı hediye etti.