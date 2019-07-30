Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Antalya için ayrı gayrı yok

için ayrı gayrı yok

heyetini kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, “Ayrımız gayrımız yok. Ortak hedef ” dedi

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Antalya için ayrı gayrı yok

AKDENİZ Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Encümeni ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Akdeniz Belediyeler Birliği üyesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve birlik danışmanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de hazır bulundu. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak ilk resmi ziyaretlerini Başkan Böcek'e gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Hepimiz farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyız ama aslolan birlik ve beraberlik içinde Antalya'ya ve şehirlere hizmet edebilmektir" dedi. Tütüncü, bundan sonraki süreçte el ele güzel hizmetler ve çalışmalar yapma temennisinde bulundu.

BERABERLİK VURGUSU
Başkan Böcek de Antalya'nın 19 ilçesinde seçilerek göreve gelen belediye başkanları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yürüteceğini de sözlerine ekleyerek, "Sizlerle yıllardır gerek Büyükşehir meclis üyeliğimiz gerek Konyaaltı Belediye Başkanlığım süresince ağabey-kardeşçe güzel projeler yaptık. Bizim ayrımız gayrımız yok. Hepimizin ortak arzusu güzel Antalya'mız için en iyisini yapmaktır" dedi. Ziyaretin sonunda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü Başkan Böcek'e bir çiçek tablosu hediye ederken Başkan Böcek de Tütüncü'ye kahve takımı hediye etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya için ayrı gayrı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN