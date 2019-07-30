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Bolu’da son prova ’la

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Bolu’da son prova Çaykur Rizespor’la

ANTALYASPOR, Bolu kampının son hazırlık maçında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Erzurum'da oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Bolu'da Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile 0-0, son olarak da Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, oynadığı 4 hazırlık maçında da eşitliği bozamadı. 2 gol atıp 2 gol yiyen Akrep'in iki golünü de Serdar Özkan kaydetti.

İDEAL KADROYLA ÇIKACAK
Teknik direktör Bülent Korkmaz, ideal kadroyu oluşturabilmek için bu 4 hazırlık maçında bütün oyuncularına şans verdi. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile bugün oynanacak maçta da aynı düşünceyi sahaya yansıtmayı planlayan Korkmaz, en azından 1 devre de olsa elindeki kadronun en idealini sahaya sürecek. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

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Bolu’da son prova Çaykur Rizespor’la
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