Bolu’da son prova Çaykur Rizespor’la

ANTALYASPOR, Bolu kampının son hazırlık maçında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Erzurum'da oynadığı maçta Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Bolu'da Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile 0-0, son olarak da Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, oynadığı 4 hazırlık maçında da eşitliği bozamadı. 2 gol atıp 2 gol yiyen Akrep'in iki golünü de Serdar Özkan kaydetti.

İDEAL KADROYLA ÇIKACAK

Teknik direktör Bülent Korkmaz, ideal kadroyu oluşturabilmek için bu 4 hazırlık maçında bütün oyuncularına şans verdi. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile bugün oynanacak maçta da aynı düşünceyi sahaya yansıtmayı planlayan Korkmaz, en azından 1 devre de olsa elindeki kadronun en idealini sahaya sürecek. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.