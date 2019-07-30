Divalanya ‘merhaba’ dedi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet veren Bilginler Group İnşaat, Club Park Alanya'nın işletmesini alarak Divalanya Recreation Club adıyla hizmete açtı. Açılış kokteyline, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Renkli kokteylde Alanya'nın sevilen seslerinden Burcu Şenkeman ve orkestrası sahne aldı. Açılış kurdelesini Başkan Yücel, işletme sahibi Semih ve eşi Nilay Bilgin birlikte kesti. Semih Bilgin, "İşletmemiz, her türlü düğün, nişan, kokteyl ve benzeri organizasyonlara ev sahipliği yapacak" dedi.