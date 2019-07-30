Düden’e 650 bin ziyaretçi

Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın da soğuk suyuyla serinleten Düden Şelalesi'ne ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış yaşandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi. Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor.

HEDEF 650 BİN ZİYARETÇİ

Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak, geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişinin gezdiğini söyledi. Geçen yıla oranla yüzde 30 artış olduğunu anlatan Borak, yılsonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini açıkladı.