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Engelsiz konser

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Engelsiz konser

Engelli bireylerden oluşan Lokomotif Band Ritm Grubu, Antalya'nın Kemer ilçesinde konser verdi. Antalya'da faaliyet gösteren bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kurulan ve 15 engelli bireyden oluşan Lokomotif Band Ritm Grubu, Kemer Belediyesi'nin desteğiyle ilçede konser verdi. Etkinliğe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da katıldı.

BÜYÜLEDİLER
Farkındalık yaratmak için kreşlerde, il ve ilçelerde eğitmen müzisyen Feridun Mete öncülüğünde sahneye çıkan engelli bireyler, istediklerinde her şeyin üstesinden gelebileceğini göstermeye çalıştı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için çalışmalar yapan Lokomotif Band Ritm Grubu'nun, konserinde renkli görüntüler oluştu. Başkan Topaloğlu, "Engellilerin neler yapabileceğini herkese gösterdiler" dedi.

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