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Evsiz uyanık

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Evsiz uyanık
Antalya'nın? Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan çocuk parkını evi gibi kullanan kişiyi polis ekipleri uzaklaştırdı. Evsiz olduğu ve sokakta yaşadığı öğrenilen adam, kaydırağa yorgan, yastık ve döşek ile kendine yatak kurarak burada konaklamaya başladı. Parkın farklı noktalarına çöp torbaları içerisinde topladığı malzemeleri yerleştiren yaşlı adam, yiyeceklerini ise ağaca asıyor. POLİS UZAKLAŞTIRDI
Evsiz adam, tuvalet ihtiyacını ise belediye tarafından park içerisine yaptırılan tuvalette gideriyor. Sabah ise parkın bir köşesinde çöpten bulduğu satılabilecek malzemeleri yoldan geçenlere satmak için tezgah kuruyor. Geçen ay bölgede yaşayanların ve esnafın şikayeti üzerine polis tarafından parktan uzaklaştırılan, zabıta tarafından malzemelerine el konulan evsiz adam, bir süre sonra parka geri döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri eşyalarını toplattıkları evsiz adamı bölgeden uzaklaştırdı.
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Evsiz uyanık
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