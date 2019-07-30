Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp olarak yeni dönemde gençlere yatırım yapacaklarını açıkladı. Geçmiş dönemde ciddi mali sıkıntılar olmasına rağmen dünyaca ünlü transferler yaptıklarını ifade eden başkan Öztürk, "Samir Nasri, Menez ve Samuel Eto'o gibi transferler yapıldı. Bunların nedeni şehrin tanıtımı ve performansı içindi. Bu durumdan iyi netice alınamadı. Gelirler beklediğimiz gibi gitmedi" itirafında bulundu.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Öztürk, daha önce hem iç etkenlerden hem de asıl mali gelir beklentisinin tam olmamasıyla görevi bıraktığını anlattı. Öztürk, "İlk göreve geldiğimde 32 yaşındaydım. İhtiyaç oldu ve ben de geri döndüm. Burada biraz daha farklı bir şapkayla gençlere yatırım yaparak Antalyaspor'u 3-4 yıl içerisinde Avrupa'da sürekli boy gösteren bir takım haline getirebilmek istiyoruz. Alt yapı sadece bizim için değil tüm kulüpler adına önemli bir yol haritası oldu" diye konuştu. Genç oyunculara yatırımın, bonservis ve düşük maaş skalasında olmasından dolayı çok ciddi artısı olduğuna dikkat çeken başkan Öztürk, "Sadece biz değil tüm dünya artık bu yönteme gidiyor. Bizim izleyeceğimiz yol budur. Ancak bunu biraz daha uluslararası bir seviyede yapmak istiyoruz. Rusya'dan da Brezilya'dan da çocukları getirmek istiyoruz. Ancak uluslararası futbol kurallarının da burada büyük bir önemi var" ifadelerini kullandı. Başkan Öztürk, Türk futbolunun şu anda flaş transferleri kaldırabilecek seviyede olmadığını belirterek şunları söyledi:

İLERİDE NEDEN OLMASIN!

"Transfer stratejimiz flaş transferden biraz daha değişmiş durumda. Türk futbolu şu anda onu kaldırabilecek seviyelerde değil. Özellikle Anadolu kulüpleri için gelir getirisi o seviyelerde değil. Gelirlerde ciddi şekilde düşüş var. İlgide biraz daha azalma var. Şu anda flaş transfer için doğru bir dönem değil. Ancak ileri ki dönemlerde neden olmasın?"