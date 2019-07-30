Hayvanlarla özel bağ

Antalya'da hayvanseverlerin evlerinde bakımını özenle yaptıkları hayvanlarla kurdukları bağ, görenlerin ilgisini çekiyor. Evlerinde hayvan besleyenlerin çoğunun farklı bir hikayesi bulunuyor. Kimisi yalnızlıktan, kimisi bir hayvana el uzatmak için evinin kapılarını bu küçük canlılara açıyor. Evlerinde bakımını özenle yaptıkları hayvanlarla bir süre sonra arkadaş gibi olan hayvanseverlerin, hamsterle dertleşmesi, papağanla sohbet etmesi, kedileri ve köpeğiyle şakalaşması dikkati çekiyor.

GEÇİM KAPISI OLDU

Düden Şelalesi'nin müdavimlerinden 'Vişne' ve 'Efe' isimli papağanların sahibi 37 yaşındaki İbrahim Karakurt, 4 yıldır kuşlarla fotoğraf çektirmek isteyenlerden aldığı ücretle geçimini sağlıyor. Karakurt, "Papağanlar can dostum, arkadaşım, her şeyim. Beş aile onların sayesinde ekmek yiyor" dedi. Slovakyalı Suzanna Matheova, 4 yıldır eğitim verdiği 400 kilogramlık 'Ada' ismindeki yunusla dostluk kurduğunu dile getirdi. 'Vezir' ismindeki yarış atının bakımını 5 yıldır özenle yapan Emre Kolakoğlu, atla dostluk kurduklarını, sıkıntılarını onun sayesinde unuttuğunu ifade etti. İLGİNÇ DOSTLUKLAR

Gamze Tıraş da bir yıl önce sahiplenip 'Latte' ismini verdiği hams- ter ile güzel vakit geçirdiğini belirtti. İki yıldır yeşillik ve meyvelerle beslediği iguanasını gittiği yerlere de götüren Onur Kapçı ise "Onu yanımdan hiç ayırmak istemiyorum" dedi. Üniversite öğrencisi Akif Yılmaz Ordu da bir yıl önce aldığı su kaplumbağasını çok sevdiğini ifade etti. Kuşlara aşık olan Gökçe Coşkun ise dağda yaralı bulup tedavisini yaptığı ebabil ile özel bir bağ kurdu.