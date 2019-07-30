Klimalı duraklar kaldırıldı

ANTALYA'DA 10 yıl önce CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde yaptırılan ve daha sonrasında AK Partili Menderes Türel döneminde geliştirilerek devam ettirilen kapalı ve klimalı otobüs durakları ani bir kararla kaldırıldı. Antalyalıları, yazın sıcaktan kışın yağmurdan koruyan klimalı durakların kaldırılmaya başlanması ve büyük bölümünün klimalarının sökülmesi tepkiye yol açtı.

BU YANLIŞTAN DÖNÜN

İlk etapta Cumhuriyet Meydanı ve Demirciler Çarşısı önündeki klimalı durakların kaldırılarak yerlerine cam durak yapılması 40 derece sıcakta vatandaşa ceza olarak algılandı. Toplu taşıma araçlarını kullananların bekleme anında serinlemek için girdiği klimalı durakların atıl halde olması vatandaşı çileden çıkardı. Eskiden çöl sıcağında azda olsa beklerken nefes aldıklarını söyleyen vatandaş, "Bu bize reva görülmemeli" dedi. Vatandaşlar, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i bu yanlıştan dönmeye çağırdı.Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise klimalı durakların üretilmeyeceği kullanılmayacağı bildirdi.

YENİSİ ÜRETİLMEYECEK

Cumhuriyet Meydanı'ndaki klimalı durağın, yayalar ve engellilerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla kaldırılarak, yerine daha az alan kapsayan cam durağın yerleştirildiği söyleyen yetkililer, "Birçok durakta arıza, cam kırığı ve güvenlik kamerası eksikliği var. Bazı noktalarda elektrik tesisatı yok. Bu nedenle bundan sonra cam açık duraklar yapılacak ve klimalı kapalı durak olmayacak" dedi.