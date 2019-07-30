Otobüsçüler isyanda

Antalya'da toplu ulaşım esnafı adına bir grup, Büyükşehir Belediyesi'nden 2.5 aydır alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle belediyeye yürüyerek yetkililere taleplerini iletti. Halk otobüsü toplu ulaşım esnafı, Büyükşehir Belediyesi'nin her ay kendilerine ödenmesi gereken ücretin düzenli olmadığı ve yaklaşık 2.5 aydır alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir araya geldi. Kendi aralarında fikir alışverişinde bulunan otobüs esnafı, önce bütün üyelerle Büyükşehir Belediyesi önüne yürüme kararı aldı. Ancak bu eylemin yanlış anlamaları neden olacağı düşüncesiyle yapılan oylamada, esnafı temsilen 30 kişinin belediyeye yürüyerek yöneticilerle görüşülmesi kararı çıktı.

PARA YOK SIKINTI ÇOK

Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, esnafın 2.5 aydır havuzdan para alamadığı gerekçesiyle yakıt alırken bile güçlük çekmeye başladığını söyledi. Belediyenin gelir desteğinden vazgeçmek gibi bir girişimi olduğunu ileri süren Arslan, "Dayanacak gücümüz kalmadı. Yeni tramvay hattı ve gelecek metro ile gelirimiz iyice düşecek. Belediyenin zam çalışması da var. Belediye tam ücreti 3 lira, öğrenciye ise 10 kuruş indirim yapmayı planlıyor. Bu zam planı işimizi görmeyecek. Belediyenin bizlere ödediği 38 bin lira yetmiyor. 24 bin lira araç giderimiz var. 7 bin lira şoförlere ödeniyor. Diğer ödemelerimizle ayakta kalmakta güçlük çekiyoruz" dedi.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Halk otobüsü esnafı belediye Başdanışmanı Cansel Tuncer Çevikol ile görüştü. 30 dakika süren görüşme sonunda dışarıya çıkarak kendilerini bekleyen esnafa açıklama yapan Oda Başkanı Arslan, görüşmenin olumlu geçtiğini, belediye yönetiminin yeni çalışma için 1 haftalık süre talep ettiğini söyledi. Ardından ulaşım esnaf dağıldı.