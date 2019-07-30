Selami Şahin tatile geldi

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Ölüdeniz'de yakın dostu olan Fethiye Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kökten'in misafiri olarak Butik Maya Hotel'de eşi Didem Şahin ve yakın dostlarıyla tatil yapan Sanatçı Selami Şahin, Ölüdeniz ve çevresini gezdi.

KONSER ÖNCESİ MOLA

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çoralı ile bol bol tavla oynayarak zaman geçiren Selami Şahin, yeni albüm planladığını ve yoğun konserler öncesi Fethiye'ye tatil kaçamağı yaptığını belirtti. Şahin hit olmuş şarkılarından oluşan ve hayatını anlatan bir kitap hazırlıklarının tamamlandığını anlattı.