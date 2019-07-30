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Şimşek ’da

’deki kampı sonrası iki gün izin yapan Alanyasporlu futbolcular, lig öncesi 3. hazırlık etabı için ’nın yolunu tuttu

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Şimşek Avusturya’da
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 3'üncü etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Bu ülkede 3 hazırlık maçı yapacak olan turuncu-yeşilliler, 2 Ağustos'ta Bundesliga ekiplerinden Schalke, 4 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ve son olarak da 7 Ağustos'ta İtalya Serie B ekiplerinden Brescia ile karşılaşacak. 9 Ağustos Cuma günü 3'üncü etap hazırlık kampını da tamamlayarak Alanya'ya dönecek olan turuncu-yeşilliler, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam edecek.
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Şimşek Avusturya’da
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