Şimşek Avusturya’da

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, 3'üncü etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Bu ülkede 3 hazırlık maçı yapacak olan turuncu-yeşilliler, 2 Ağustos'ta Bundesliga ekiplerinden, 4 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ndenve son olarak da 7 Ağustos'ta İtalya Serie B ekiplerindenile karşılaşacak. 9 Ağustos Cuma günü 3'üncü etap hazırlık kampını da tamamlayarak Alanya'ya dönecek olan turuncu-yeşilliler, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde devam edecek.