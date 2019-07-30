Yanan evde bayrak mucizesi

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında çıktı. Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte denize girmek için sahile giden Arzu Ererman'a ait dairenin balkon kısmında çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, balkondaki kanepeye ardından odalara sıçradı. Yangın tüm daireyi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

AİLE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Dairede yapılan incelemede balkondaki Türk bayrağının alevlerden etkilenmemesi dikkat çekti. Balkona çıkan bir polis memuru Türk bayrağını alıp katladı, ardından, yanan dairede oturanların komşusuna teslim etti. Bu arada, haberi alıp olay yerine gelen ve evlerinin yandığını gören aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Yangının balkondaki klimanın dış ünitesinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.