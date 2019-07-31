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10’uncu yıla özel kutlama

Beldibi’ndeki Otel, kuruluşunun 10’uncu yılını konser ve eğlencelerle kutladı. Gecede hayranlarını coşturdu

Giriş Tarihi: 31.7.2019
10’uncu yıla özel kutlama

Antalya'nın? Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı oteli Rixos Sungate, açılışının 10'uncu yılını düzenlenen m partiler ve konserlerle kutluyor. Ukraynalı sanatçı Svitlana Loboda konseriyle başlayan kutlamalar 'Policeman' adlı şarkısıyla Türkiye'de de birçok hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Eva Simons konseriyle devam etti.

HAVUZ PARTİ
Etkinlikler kapsamında düzenlenen 'Amazing Pool Party' ise oteli dolduran yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Düzenlenen partide canlı heykeller, kostümlü animasyon grupları, dansçıların şovları ve havai fişek şovunu ilgiyle takip eden turistler ardından havuzda DJ'lerin performanslarıyla gecenin geç saatlerine kadar eğlenmeye devam etti

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10’uncu yıla özel kutlama
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