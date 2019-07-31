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Afgan ve Suriyeli işçiler yaralandı

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Afgan ve Suriyeli işçiler yaralandı
Antalya'da? kontrolden çıkan ticari aracın ormanlık alana devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Manavgat- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Mehmet Seydihanoğlu'nun kullandığı 07 L 7099 plakalı ticari araç, Gündoğdu Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada sürücü Seydihanoğlu'nun yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan Afganis uyruklu Abdül Awal Rahimi ve Elmuhammet Merdan ile Suriye uyruklu Bozan Ramazan yaralandı.
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Afgan ve Suriyeli işçiler yaralandı
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