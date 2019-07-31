Bizim dahiden bronz madalya

Antalya'da, öğretmenleri tarafından 'matematik dahisi' olarak nitelendirilen Hakan Karakuş, başarılarını artırarak Türkiye'yi bilim alanında ileriye taşımayı hedefliyor. Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nden mezun olan 17 yaşındaki Karakuş son olarak da İngiltere'de 110 ülkeden 660 öğrencinin katıldığı 60'ıncı Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda bronz madalya kazandı. Karakuş, bugüne kadar aralarında olimpiyatların da bulunduğu yarışmalarda 30 madalya kazandı.

ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYOR

Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim desteği alan Karakuş, "Bilgisayar mühendisliği, çift dal olarak da matematik okumak istiyorum. Hedefim, Türkiye'yi bilim alanında daha ileriye taşımak" dedi. BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz de merkez olarak hedeflerinin, Türkiye'nin yetenekli öğrencilerini keşfedip, yetenekleri doğrultusunda eğitip, ülkeye katma değer sağlamak olduğunu söyledi. Hakan'ın matematik noktasında 'dahi' denilebilecek bir öğrenci olduğunu belirten Aydeniz, "Gelecekte büyük başarılara imza atacağını düşünüyoruz" diye konuştu