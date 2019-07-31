Gökyüzü şenlendi

Türkiye'nin en karanlık noktası olan Isparta Melikler Yaylası'nda Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı. Şenliklere Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı



TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILDI

BAŞDEĞIRMEN, gökyüzü tutkunlarını çadırlarında ziyaret edip, bir sonraki yıl yapılacak etkinlikler için görüş ve önerilerini aldı. Akşam da yaylada yapılan gökyüzü gözlem etkinliğine katılan Başdeğirmen, ailesi ile birlikte gökyüzünü izledi. Başdeğirmen, insanların deniz, kum, güneş anlayışlı görüşlerinin artık değişmeye başladığını belirterek, "Isparta eko turizmin yapılabileceği en güzel bölge. Buna bir de Türkiye'nin en karanlık bölgesi Melikler Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği eklendi. Bu Türkiye'de bir ilktir" diye konuştu.